HEIMBACH-WEIS – Fastnachtsumzug an Veilchendienstag – Tausende Narren ziehen durch Heimbach-Weis – Der Veilchen Dienstagszug durch Heimbach, ist der größte der Region und zieht schon seit Jahrzehnten die Menschen in die Karnevalshochburg, am Fuße des Westerwalds. Der Neuwieder Vorort ist für den Zoo und für seinen Dienstagszug bekannt. Wenn tausende Besucher am Wegrand stehen und Helau rufen, gehen auch fast genauso viele mit im Zug. Mit 71 Gruppen dauert es ganz schön lang, bis der Zug seinen Weg durchs Dorf beendet hat. Mit 14 Musikzügen, 15 großen Motivwagen und dutzende Bagagewagen und kleinere Karossen für Kamellen, Wurfmaterial und fast 30 Fußgruppen in bunten Kostümen, dauert es lange bis man alles gesehen hat.

14 Musikzüge aus der Region, bis hin zum Moselland und von der Ostsee, sorgten für die richtige Stimmung am Straßenrand. Mehr als 30.000 Närrinnen und Narren sind am 25. Februar 2020 zum Fastnachtsumzug nach Heimbach-Weis gekommen. Nach der mutmaßlichen Amokfahrt in Hessen, war der Zug in Neuwied besonders gesichert worden. Polizei, Feuerwehr und SBN sorgten für gesperrte Straßen und die Sicherheit der Menschen, die zum Feiern gekommen waren. War der Wetterbericht für den Nachmittag nicht so prickelnd ausgefallen, schien bei der Aufstellung noch die Sonne. Pünktlich zum Startschuss gingen die Himmelsschleusen mal kurz auf und sorgten für Gärtnerwetter. Aber nach wenigen Minuten war der Spuk vorbei und die Regenschirme konnten wieder zum Kamellen schnappen verwendet werden. Diese flogen reichlich, denn das Heimbacher Prinzenpaar, Kinderprinzenpaar und die Obermöhn hatten beim Prinzenwiegen der Stadtwerke hunderte Kilo Wurfmaterial abgestaubt. Bei dem traditionellen Umzug durch Heimbach -Weis ziehen die Narren seit 1827 immer am Karnevalsdienstag durch den Stadtteil. Damit gehört der Umzug zu den ältesten im Rheinland. Bei dem traditionellen Umzug ziehen die Narren seit 1827 durch den Ort der heute Neuwieder Stadtteil ist. (mabe) Fotos: Marlies Becker