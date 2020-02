Veröffentlicht am 25. Februar 2020 von wwa

ANDERNACH-LEUTESDORF – Leutesdorfer Karnevalisten verstärken den Andernacher Rosenmontagszug – So richtig lieb haben sie sich nicht die Leutesdorfer und die Andernacher. Allerdings hat der Besuch der Karnevalsjecken von der “anner Seit“ für die Bäckerjungenstadt schon eine längere Tradition. Am Rosenmontag war die alte Garde Leutesdorf im 80er Look als Hippiegruppe angereist und zog Alaaf rufend und Kamelle schmeißend als Gruppe 51 durch die Straßen von Andernach. Hinter der Hippietruppe der Leutesdorfer Musikzug Blauweiß. Im Karneval sorgten die Blauweißen mal etwas andersfarbig gekleidet, in blau-karierter Uniform für die gute Stimmung am Zugweg. Als 53. Gruppe von 102 Gruppen konnten die Jecken am Zugweg die Leutesdorfer Steampunker bewundern. Der Steampunk hat seine Wurzeln in den Geschichten von H. G. Wells und Jules Verne, wo die Technik zu Beginn des industriellen Zeitalters, als die Dampfmaschine der Vorreiter der Technik war. Vor und hinter dem Prunkwagen RMF Steampunk zogen rund ein Dutzend Leutesdorfer als Fußgruppe Helmes. Mit ihrem umgebauten Leiterwagen im Andernacher Rosenmontagszug hatten sie jede Menge Spaß mal auf der anderen Seite des Rheins mit Blick auf die heimischen Weinberge. Dieser Ausblick soll ja, wie die Leutesdorfer scherzhaft behaupten, das Beste an Andernach sein. (mabe) Fotos: Marlies Becker