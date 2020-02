Veröffentlicht am 25. Februar 2020 von wwa

NEITERSEN – Einladung zum Informationsabend „Freiwilligen-Mitmach-Tag“ – Unter dem Motto „mitmachen, anpacken und profitieren“ startet die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld einen Freiwilligen-Mitmach-Tag. Hierzu aufgerufen sind alle interessierten Bürger, Vereine, Gemeinden, Kirchen, Religionsgemeinschaften, Gewerbetreibende, Handwerker und Freiberufler die Lust haben, sich einmalig, kurzzeitig, freiwillig und ohne weitere Verpflichtung für einen guten Zweck zu engagieren. Am Mittwoch, 25. März 2020, 19 Uhr in der Wiedhalle Neitersen.

Beim Freiwilligen-Mitmach-Tag kommen Menschen miteinander ins Gespräch. Mit dem Freiwilligen-Mitmach-Tag will man Brücken bauen, die Neugier wecken und Lust auf mehr machen. Zusammen – Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Schulen, Kindergärten und Gewerbetreibende – führen eine Idee sinnvoll zu einem Projekt zusammen, dass sich an einem Samstag in der Zeit von circa 10 bis 17 Uhr realisieren lässt.

Im Vorfeld des Freiwilligen-Mitmach-Tages entwickeln Vereine, Ortsgemeinden, Initiativen, Gewerbetreibende und Handwerker Projekte, die in einer Broschüre, auf der Homepage der Verbandsgemeinde sowie in der örtlichen Presse veröffentlicht werden. Helfer können sich dann für ein Projekt entscheiden, das am Samstag, 05. September 2020 (Freiwilligen-Mitmach-Tag) durchgeführt wird.

Projekte, die ihnen eine Herzenssache sind, können mit dem Freiwilligen-Mitmach-Tag in einer schönen Atmosphäre umgesetzt und realisiert werden. Der Freiwilligen-Mitmach-Tag soll ein Gewinn für alle Beteiligten werden!

Gerne können Interessenten sich auch im Vorfeld mit Fragen und Anregungen an den Mitarbeiter Manfred Pick wenden. Telefon: 02681-85 130 oder Email: manfred.pick@vg-ak-ff.de