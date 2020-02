Veröffentlicht am 25. Februar 2020 von wwa

HEIMBACH-WEIS – RKK-„Gold“ für Werner Caratiola – Der Bezirksvorsitzende der Rheinische Karnevals-Korporationen e.V. (RKK), Erwin Rüddel, war Gast beim Karnevals-Dienstag-Frühstück der KG 1827 Weis e.V. in Heimbach-Weis. Total überrascht war allerdings KG-Mitglied Werner „Vossemann“ Caratiola. 1956 in die KG eingetreten, ist der 81jährige seit 1964 bis heute ein Aktivposten der Gesellschaft. Seine KG-Vita beinhaltet, dass „Vossemann“ seit 56 Jahren beim Entwerfen, der Herstellung und der Statik der Styropor-Buchstaben der Karnevalswagen der KG Weis erfolgreich engagiert ist. Zwölf Jahre gehörte Werner Caratiola dem Komitee an, zehn Jahre hat er als Vize-Präsident positive Akzente gesetzt. „Du hast darüber hinaus Entwürfe für Prinzenorden und Zepter geliefert sowie als Ideengeber für viele praktische Lösungen gesorgt. Deshalb ist es mir heute eine ganz besondere Freude die RKK Verdienstmedaille „Gold“ an Werner zu verleihen. Du zeigst, was einen gestandenen Karnevalisten, dem auch die Vermittlung des närrischen Brauchtums am Herzen liegt, ausmacht“, lobte RKK-Bezirksvorsitzender Erwin Rüddel.

Foto: (v.li.) Präsident Michael Kley, Werner „Vossemann“ Caratiola, Erwin Rüddel und Ehrenpräsident Hans-Peter Schmitz.