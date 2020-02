A K T U E L L – HACHENBURG – Garagenbrand in Hachenburg

Veröffentlicht am 25. Februar 2020 von wwa

HACHENBURG – Garagenbrand in Hachenburg – Am Dienstagvormittag, 25. Februar 2020, gegen 09:37 Uhr wurde die Polizeiinspektion Hachenburg über einen Garagenbrand in der Bleichstraße, Hachenburg, in Kenntnis gesetzt. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand die freistehende Garage bereits voll in Flammen. Ein Übergriff des Feuers auf das nahe liegende Wohngebäude wurde durch die Feuerwehr verhindert. Eine Person wurde bei dem Brand leicht verletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, entsprechende polizeiliche Ermittlungen dauern an. Quelle: Polizei