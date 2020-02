Veröffentlicht am 25. Februar 2020 von wwa

WISSEN – Karnevalszug in Wissen – Wenn am Dienstag, 25. Februar 2020, um Punkt 14.11 Uhr der Wissener Karnevalszug startet, ist auch dieser prächtige Wagen dabei. Gebaut hat ihn die Gruppe „DWKF“, was soviel heißt wie „Die wilde Truppe – Karnevalsfreunde Wissen“. Es sind durchweg ausgewachsene Karnevalisten, die seit langem immer wieder für aufwendige Wagen sorgen. Einer der Akteure gehört seit fast 50 Jahren dazu. Diesmal dreht sich alles um ein wirklich fürchterliches Gruselkabinett. Mehr soll hier nicht verraten werden. Man möchte sich doch bitte selbst ein Bild machen. Das Gefährt trägt die Zugnummer 41.