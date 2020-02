ANDERNACH – Rosenmontagszug in Andernach

Veröffentlicht am 24. Februar 2020 von wwa

ANDERNACH – Clowns, Piraten, Schlossgeister, Konfettikanonen, Musikkapellen und Prunkwagen zogen mit lautem Alaaf durch Andernach – Pünktlich am Rosenmontag um 14.11 Uhr setzte sich der närrische Bandwurm in Bewegung und für die Jecken im Zug begann der Höhepunkt der Session. Bei der Aufstellung gegen 13 Uhr am Schillerring, hatten die Zugteilnehmer aus Andernach, dem gegenüberliegenden Leutesdorf, aus Plaidt und aus Brohl in der Eifel jede Menge Spaß. Ob Hexe, Fußballer, Mariechen oder Pirat,- ob auf, oder hinter dem Festwagen, war die Stimmung bombig. Der gemeldete Regen hatte über Mittag aufgehört und auch die Sorge um die Federhüte der Gardisten war verflogen. Etwa 30.000 Menschen standen über 3 Stunden am Straßenrand, um dem Prinzen mit seinem Gefolge zuzujubeln. Nicht nur die Tollitäten warfen kräftig Kamellen und Popcorn, auch die Stadtsoldaten, Blaue Funken, Rotweißen Husaren, die Prinzengarde, Möhnen, die Stadtwerke Matrosen und die „Echten Fründe“ sparten nicht mit leckerem Wurfmaterial. Insgesamt erfreuten 102 Gruppen beim Rosenmontagszug in der Bäckerjungenstadt die jubelnden Menschen am Straßenrand. Ein halbes Dutzend Musikzüge sorgten für die richtige Stimmung im Zug und am Straßenrand und die Feuerwehr sorgte für die Sicherheit am Zugweg. Nach Ende des Rosenmontagszuges wurde noch in den Andernacher Kneipen und bei den Anwohnern am Zugweg kräftig weitergefeiert. (mabe) Fotos: Marlies Becker