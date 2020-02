Veröffentlicht am 23. Februar 2020 von wwa

IRLICH – Blumenkinder, Bierkönige, Harlekine und die Rut Wiese Dippendorfer ziehen im bunten Zug am Sonntag durch Irlich – Der Wettergott hatte ein Herz für die Irlicher, die bei ihrem Karnevalszug eigentlich mit Sturm und Regen gerechnet hatten. Das schlechte Wetter hatte dann gewartet bis Zugteilnehmer und Zuschauer schon beim Feiern der Afterzugparty in der Mehrzweckhalle angekommen waren. Rund drei Dutzend bunt maskierte Gruppen, Musikvereine, Nachbarschaften und Vereine und Familien waren am Sonntagnachmittag unterwegs durch das Dorf an Rhein und Wied, in dem der Karneval eine lange Tradition hat. Auch Gruppen aus dem Nachbardorf und Musikvereine aus der Eifel verstärkten die heimischen Stimmungsmacher vom MFZ. Es wurden Kamellen, Taschentücher und Blumen geworfen und Kleine Fläschchen und Eier verschenkt. Viele Zuschauer konnten in prall gefüllten Taschen ihre Beute und gute Stimmung mit heimnehmen. Viel Spaß hatten die Bierkönige eine Gruppe des Sportvereins TSG Irlich, die Möhnen und auch die Dorfjungen. Auf dem letzten der rund ein Dutzend Prunkwagen im Zug winkten die rot gekleideten Komiteeter des Irlicher Karnevalsverein. Mit dem Ansagen des letzten Wagens endete auch am proppevollem Weiherplatz die Arbeit des Ortsvorstehers, im bunten Frack, der zwischen fetziger Musik die einzelnen Gruppen vorstellte. (mabe) Fotos: Marlies Becker