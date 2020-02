Veröffentlicht am 23. Februar 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Bewohner des DRK Seniorenzentrum Altenkirchen zu Gast in der Kindertagesstätte Traumland in Honneroth – Unter dem Motto „In Saus und Braus wird´s närrisch jetzt im Haus“, hatten die Kinder und Erzieher der Kindertagesstätte Traumland in Honneroth zur Karnevalsfeier eingeladen.

Mit einigen Senioren, närrisch verkleidet, folgte man der Einladung am Altweiber- Donnerstag. Mit Alekärch Schepp Schepp wurden alle freundlich von den Kindern und Erzieherinnen, die alle wunderschön verkleidet waren, empfangen.

Einige Eltern der Kinder hatten das Theaterstück „Das Waldhäuschen“ eingeübt. Bei der Aufführung ging es lustig zu, da sie sich als Tiere oder als ein Baum verkleidet hatten. Viele Tiere wollten im Waldhäuschen wohnen, das aber viel zu klein war für alle. Bis der Elefant kam sich vor einer kleinen Maus erschreckte und ins Waldhäuschen fiel „Oh Schreck“ das Waldhäuschen war eingestürzt, die Tiere und der Baum beschlossen zusammen ein größeres Waldhäuschen zu bauen. Als es fertig gebaut war, gab es eine Party und alle Anwesenden wurden zum Tanzen eingeladen. Ein wunderschöner Vormittag in der Karnevalszeit, sagten alle Senioren und man freut sich schon heute, auch im nächsten Jahr wieder dabei sein zu dürfen. (anar) Foto: DRK Seniorenzentrum