Veröffentlicht am 22. Februar 2020 von wwa

FELDKIRCHEN – Karnevalszug in Feldkirchen – Am Samstag, 22. Februar 2020, pünktlich um 14.11 Uhr startete der traditionelle Karnevalszug des Elferrates St. Michael durch Feldkirchen. Aufstellung war vor 14 Uhr im Mühlenweg. Vereine, Nachbarschaften, Familien von Grundschul- und Kindergartenkinder sowie die lustigen Möhnen aus Fahr und Wollendorf, waren bunt kostümiert angetreten. Zusammen mit Kinderprinz Bastian von Holz und Späne (Korch) und Prinzessin Timea von Bürger und Büro (Schneider) mit ihrem Gefolge, bestehend aus den Hofdamen Marisol (Gladeck), Shari (Keller) und Isabelle (Korch) sowie Mundschenk (Liam Keller), Schatzmeister (Hannah Küßner) und Hofnarr Jonathan Eidt zogen sie durch die Straßen. An der Linde / Ludwig-Uhland-Strasse / Feldkircher Strasse / Karl-Marx-Strasse / Kehlbachstrasse / Karbachstrasse / Fahrer Strasse / Irlicher Strasse / Feldkircher Straße regnete es tonnenweise Kamelle, Taschentücher, Schokolade und Kekse. Die Besucher am Straßenrand hatten reichlich Gelegenheit mit vollen Taschen gegen 15.30 Uhr nach Zugende am Kirmesplatz den Heimweg anzutreten oder in den Lokalen bei den Afterzug-Partys weiter zu feiern. Eingefleischte Karnevalisten aus dem Nachbarort sind am Sonntag beim heimischen Zug durch Irlich wieder am Start. (mabe) Fotos: Marlies Becker