Veröffentlicht am 22. Februar 2020 von wwa

NEUWIED – Schwarze Ganoven feiern am Karnevalssamstag bunte Party im Foodhotel – Jede Menge Orden gab es für aktive Tänzer und gutgelaunte Gäste. Mit dem traditionellen Empfang der „Schwarzen Ganoven“ sind die Narren in der Innenstadt am Samstagmorgen ins Finale Karnevalswochenende gestartet.

Die Neuwieder CDU mit Moderator Martin Lenzen, Georg Schuhen und Gudrun Vielmuth durfte dabei wieder jede Menge närrische Prominenz im Food-Hotel begrüßen. Schon um 10 Uhr füllte sich der Saal mit bunt kostümierten jungen und älteren Jecken, Gardisten und dem Prinzenpaar der Stadt Neuwied. Urgesteine der Ehrengarde wie Günter Kutscher ,Fredy Winter und Robert Raab in vollem Ornat freuten sich auf die anschließende Schlacht um den Stadtschlüssel am Rathaus. Doch zunächst stand das Husarencorps Blau-Gold Heddesdorf parat, um das Publikum mit ihrem Tanz „Auf Majas Blumenwiese zu erfreuen. Aus gleicher Gesellschaft tanzte Solomariechen Nele Reithelhuber. Die siebzehnjährige Heddesdorferin tanzt in der dritten Session und wird von Irene Limburger trainiert. Dauergast bei den schwarzen Ganoven sind die heißen Socken. Diesmal als Flugkapitäne. Seit ihrer Gründung vor 25 Jahren fehlten sie auf keinem Empfang. Während die älteren Herren der Truppe sich beim Bier erholten enterten die Mini Bellas und Solomariechen Lorena die Bühne gefolgt von den allerkleinsten den Grün-Weißen Tanzflöhen. Gegen Mittag das Finale mit den Überraschungsgästen, die aus der Hand von CDU Stadträtin Gudrun Vielmuth den Schwarzen Ganovenorden erhielten . Danach gab es für die aktiven den Aufbruch zum traditionellen Rathaussturm dem Kampf der Garden um den Stadtschlüssel. (Mabe) Fotos: Marlies Becker