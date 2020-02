Veröffentlicht am 22. Februar 2020 von wwa

OBERERBACH – Dorfsitzung der Hobby-Carnevalisten Erbachtal mit super Stimmung über fünf Stunden – Von 19:11 bis 24:00 Uhr spulte sich im Festzelt am Obererbacher Weiher ein phantastisches Programm ab. Tanzdarbietungen, Büttenreden, Comedy und Gesang ließen keine Wünsche offen. Zu den Büttenredner gehörte der heimische Nachwuchsbüttenredner Tim Staude, der einmalige Westerwälder Wirbelwind Carmen Neuls aus Gieleroth, „Hettwich vom Himmelsberg“ und der „boonte Pitter“. Eine super Schau legte das Duo „Strange Comedy“ in zwei Darbietungen auf die Bühne und zum Abschluß der Dorfsitzung mischte Sängerin Eva Kummant noch einmal so richtig das Publikum auf und erzeugte eine riesen Stimmung.

Nachdem das Dreigestirn Prinz Achim I. mit seinem Team ins Festzelt eingezogen war, der Eröffnungstanz abgespult und die Gäste begrüßt waren, tanzte Solomariechen Lana und traten die Bambinis des HCE auf. Dem Duo „Strange Comedy“ folgte tänzerisch die Mini Garde des HCE, Büttenrednerich „Hettwich vom Himmelsberg“ ging gar nicht erst zur Bühne, stellte sich mitten im Festzelt auf einen Tisch und brachte die Lachmuskeln der Narren auf Hochtouren. Solomariechen Sina und die Große Garde des HCE rahmten den phantastischen Auftritt des Westerwälder Wirbelwindes tänzerisch. Die KG Pracht „Fidele Jongen“ hatte die Große Tanzgarde mitgebracht. Zur fortgeschrittenen Stunde musste sich der „bonnte Pitter“ nachdrücklich Gehör verschaffen, da die Thekenbelagerung den Geräuschpegel etwas zu hoch legte. Der Thekenlärm allerdings störte das Fensdorfer Männerballett „Halbe Lungen“ bei ihrem Auftritt recht wenig. So auch die Mittlere Garde, die „Oldstars“ des HCE und die Showtanzgruppe bei ihren Auftritten nicht. Die Sängerin Eva Kummant erst recht nicht, sie legte mit Volldampf los und brachte den Stimmungskessel im Festzelt richtig zum Kochen. Ihre Zugabe dauerte somit auch recht lange und endete erst gegen Mitternacht. Dem HC Erbachtal war wieder eine tolle Veranstaltung gelungen. Fotos: Team wwa