Veröffentlicht am 21. Februar 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Prinzenempfang in der Notaufnahme der Kreisverwaltung Altenkirchen – Dem karnevalistischem Zahlenspiel treubleibend fanden sich zum traditionellen Prinzenempfang an ungewöhnlichem Tag und zur noch ungewöhnlicheren Zeit 11 Karnevalsvereine und Karnevalsgesellschaften mit ihren Tollitäten im großen Saal der Kreisverwaltung ein. Chefarzt Dr. Peter Enders, seines Zeichens Landrat, und seine Stationsschwester Carmen Neuls begrüßten die närrischen Abordnungen mit ihren Oberhäuptern.

So begrüßte Dr. Enders in der Notaufnahme der KV-Klinik einige Patienten ganz besonders. Namentlich: Dr. Axel Haas, Harald Diehl, Ingo Rolland, Dr. Andreas Reingen, Michael Bug und Erwin Rüddel. Wichtig für die Gesundheit sei die ausreichende Flüssigkeitsversorgung und dafür habe man Vorsorge getroffen. Der Ruf der Klinik halle weit über die Kreisgrenzen hinaus und daher freue er sich ganz besonders, das sich zum ersten Mal in dieser Klinik Privatpatienten aus Köln zur Genesung aufhielten, „eine Abordnung der Roten Funken Rut-Wiees von 1823“. Zudem befanden sich zum Genesungsumtrunk in der KV-Klinik Abordnungen der KG Pracht „Fidele Jongen“, GK Niederfischbach, KG „Rot-Weiss“ Malberg 1934, HCC Herkersdorf, KC Fensdorf 1994, HC Erbachtal 1982, Jungmänner-Verein Elgert, KG Burggraf, KG Altenkirchen 1972, Rote Funken Köln, KG Herkersdorf mit RKK Prinz Dennis Dapprich. Fotos: Renate Wachow