21. Februar 2020

BETZDORF – Trunkenheit im Verkehr in Betzdorf – Ein 51jähriger Pkw-Fahrer wurde am späten Donnerstagabend, 20. Februar 2020, in der Wilhelmstraße zur Verkehrskontrolle angehalten. Bei dem Fahrzeuglenker wurde eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Quelle: Polizei