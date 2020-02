Veröffentlicht am 21. Februar 2020 von wwa

GEBHARDSHAIN – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss – 40.000 Euro Sachschaden – Ein alkoholisierter Pkw-Fahrer verursachte am späten Donnerstagabend, 20. Februar 2020, in Gebhardshain einen Verkehrsunfall bei dem circa 40.000 Euro Sachschaden entstand. Der 41jährige befuhr die Raiffeisenstraße aus Richtung Betzdorfer Straße kommend. In Höhe Hausnummer 23 kam der er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Der geparkte Pkw wurde durch den Aufprall gegen einen weiteren Pkw geschoben. Bei der Unfallaufnahme wurde eine erhebliche Alkoholisierung des Verursachers festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen und der der Führerschein sichergestellt. Quelle: Polizei