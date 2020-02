Veröffentlicht am 21. Februar 2020 von wwa

NEUWIED – Mit dem Neuwieder Oberbürgermeister Jan Einig am Weiberfastnacht unterwegs zu den Möhnen – Ausnahmezustand in Irlich Feldkirchen und Rodenbach, dort feiern die Möhnen und dazwischen schunkelt Oberbürgermeister Jan Einig begleitet von Susanne Thiele, der Frau die für den Neuwieder Narrenfahrplan verantwortlich zeichnet. Als Nachfolgerin von der langjährigen Marketingfrau Christa Faber lernte Susanne Thiele erstmals das Karnevalsgeschehen in der Deichstadt persönlich kennen, die sie in ihrem Fahrplan angekündigt hatte. Die blonde Indianerin kommt aus dem westfälischen Lippstadt und der Karnevalsvirus hat sie voll erwischt. Begeistert schunkelt sie zwischen Möhnen und sammelt auf den Bühnen genau wie der Stadtchef Orden der Vereine. Allerdings hat sie auch welche im Gepäck, denn OB Einig hat für verdiente Bürger seiner Stadt auch einen Stadtorden.

Den bekommen jeweils zwei verdiente Personen eines einladenden Vereins, stellvertretend für alle die sich ehrenamtlich für das Brauchtum einsetzen. Am Möhnendonnerstag gehört es hierzulande auch dazu, dass man dem OB den Schlips abschneidet. Der wird von Saal zu Saal immer kürzer, bis am Ende der Tour nur noch ein Schnipsel für die Feldkircher Obermöhn übrig blieb. Die Stimmung, so der Oberbürgermeister, der als Eifler Jung den Karnevalsvirus mit der Muttermilch gesogen hat, war überall bestens. Textsicher sang er die meisten Lieder mit und auch der Irlicher Schlachtruf „Vür bai on hinne avgedaut„ kommt ihm inzwischen schon locker von den Lippen. Er ist mehrsprachig unterwegs, denn in den Neuwieder Vororten ruft man Helau und anderorts Alaaf. Die nächsten Tage werden noch anstrengend für den Stadtchef, denn neben dem Rathaus Sturm den Kampf um den Stadtschüssel am Samstag, gehören die Fastnachtsumzüge Sonntag in Irlich, Montag in der City und Dienstag in der Karnevalshochburg Heimbach-Weis, bevor am Aschermittwoch der karierte Frack wieder in der Karnevalskiste verschwindet. (mabe) Fotos: Marlies Becker