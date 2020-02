Veröffentlicht am 21. Februar 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN-MEHREN – Handlettering-Workshop in Mehren – Für Jugendliche ab dem Alter von elf Jahren bietet das Kreisjugendamt Altenkirchen in Kooperation mit der Ortsgemeinde Mehren am Freitag, dem 3. April, ein kreatives Angebot: Handlettering steht auf dem Programm. Vermittelt werden die Grundlagen des Buchstabenzeichnens und der modernen Kalligraphie in verschiedenen Techniken. Im Workshop gibt es alle benötigten Materialien. Die Teilnahme für den Workshop von 15 bis 18 Uhr kostet 15 Euro. Anmeldungen erfolgen beim Kreisjugendamt Altenkirchen. Kontakt: Anna Beck, E-Mail: anmeldung.jugendarbeit@kreis-ak.de.