Veröffentlicht am 21. Februar 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall auf der Bröhltalstraße – Am Donnerstag, 20. Februar 2020, gegen 15:48 Uhr, befuhr eine 34jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Toyota Yaris die Bröhltalstraße aus Richtung Elkhausen kommend in Richtung Wissen. An der Einmündung zur Birkener Str. beabsichtigte sie nach links abzubiegen, beachtete jedoch nicht die Vorfahrt einer 45jährigen Fahrzeugführerin eines Nissan Note, die die Birkener Str. aus Richtung Birken-Honigsessen in Richtung Wissen befuhr. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich, wobei circa 3.000 Euro Sachschaden entstand. Quelle: Polizei