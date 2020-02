Veröffentlicht am 20. Februar 2020 von wwa

FLAMMERSFELD-HORHAUSEN – Möhnen stürmen in Flammersfeld und Horhausen Gemeindebüro und Geschäftshäuser – Flammersfelder Radau-Möhnen, Burglahrer Karnevalisten und Horhausener Möhnen stürmten Einrichtungen die nach der närrischen um 11:11 Uhr noch die Türen offen hatten. Bei denen wurden sie bereits mit Konfetti, alkoholischen Getränken, opferbereiten Krawatten, Orden und Bützchen erwartet. So waren in beiden Ortschaften die Bankfilialen und das Büro des Horhausener Ortsbürgermeisters im Kaplan-Dasbach-Haus Ziele der Möhnen. Fotos: Marlies Becker