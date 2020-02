Veröffentlicht am 20. Februar 2020 von wwa

LINZ – Karnevalsfeier in der Senioren-Residenz in Linz/Rhein – Wieder einmal ging es hoch her in der Senioren-Residenz Sankt Antonius in der historischen Kapelle in Linz am Rhein. Die Einrichtung hielt ihre traditionelle Karnevalsfeier ab. Um 15:00 Uhr wurden die Bewohnerinnen und Bewohner durch Einrichtungsleitung Jörg Schneider-Ramseger begrüßt und zu Kaffee und Kuchen eingeladen.

Jörg Schneider-Ramseger stellte die Linzer Möhnen, Luzie Adams und Stefanie Reuter vor, die durch das gesamte Programm führten, ebenso Friedl Fox, der die Veranstaltung musikalisch begleitete.

Kurz nach dem Kaffee zog Prinz Hajo l. „von den Ufern des Alwiesbaches“ mit seinen Adjutanten Toni Derek und Kevin Schopp sowie Marion Maus in die Residenz ein. Dieses besondere Highlight wurde mit viel Applaus von unseren Bewohnerinnen und Bewohnern bedacht. Prinz Hajo begrüßte die Bewohnerinnen und Bewohnern mit viel Schwung. Auch sein eigens für die Session komponiertes Prinzenlied wurde mit viel Applaus honoriert.

Danach ging es Schlag auf Schlag. Den Anfang machten die Strünzer Pänz, gefolgt von den Stadtsoldaten Rut-Wieß und den Magic Majorettes von der anderen Rheinseite. Die Mini Husaren, die ihren eigenen Rittmeister dabei hatten begeisterten mit ihrem wohl einstudierten Tanz, gefolgt von den Ohlenberger Tanzflöhen mit Prinz Finn l. „vom Nussbaum op de Eck“ und der krönende Abschluss machte auch in diesem Jahr die Kasbacher Prinzengarde.

Alle Gruppen wurden mit sehr viel Applaus bedacht. Ohne die eine oder mehrere Zugaben wurde keine Gruppe von der Bühne gelassen. Zwischen den Programmpunkten wurde viel geschunkelt, gesungen und gelacht. Ein besonderer Dank gilt den Linzer Möhnen Stephanie Reuter und Luzie Adams die mit ihrem Schwung die ausgelassene Stimmung angefeuert haben.