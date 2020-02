Veröffentlicht am 20. Februar 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Felsenkeller Kultur wird 2020 35 Jahre jung – alles begann 1985 im Hotel Johannisberg in Altenkirchen – Jahresprogramm mit fast 50 Kulturveranstaltungen in den unterschiedlichsten Location: von der Stadthalle Altenkirchen, über die Michelbacher Mühle bis hin zum Wohnatelier Peter Schmidt und dem Spiegelzelt – Inhaltlich ist das Programm ebenso breit gefächert, wie die unterschiedlichen Veranstaltungsorte: Von einem Abend mit dem Sprecher der Drei ??? Jens Wawrczeck und seiner Hitchcock-Lesung, mit Ron Williams & Jörg Seidel Trio bis hin zu World Musik a cappella mit der Frauengruppe Aquabella.

Mit dabei sind auch Dauerbrenner wie das Akkordeon-Festival – Akkordeonale, aber auch bekannte Stars wie Vicky Leandros, Salut Salon oder das Moka Efti Orchestra aus dem TV-Serien-Hit Babylon Berlin werden in der Kreisstadt gastieren. Dies ist den unzähligen guten Kontakten und dem guten Ruf des Kulturbüros Haus Felsenkeller e.V. geschuldet, ein Umstand, der deutlich positive Spuren in der Künstlerszene hinterlassen hat.

Wie immer sind es zahlreiche Kulturveranstaltungen übers Jahr verteilt – aber das Kultur-Jubiläumsjahr 2020 setzt sich mit einem besonders umfangreichen Programm gekonnt in Szene. Das bewährte Organisationsteam in der Marktstrasse in Altenkirchen unter der Leitung von Helmut Nöllgen hat sich für das Jubiläumsjahr viel vorgenommen.

Die Macher haben alle Register gezogen und organisieren ein prallvolles Programm mit Stars und Sternchen, mit teils völlig neuen Formaten und innovativen Veranstaltungsorten.

Rund 40 Kulturveranstaltungen stehen auf dem Plan und werden in Kürze im Frühjahr/Sommer-Programm 2020 veröffentlicht, und fast 200 Künstler sind daran beteiligt.

Neben dem großen Imagegewinn für die Kreisstadt und der landesweiten Anerkennung für die Leistungen im Bereich Kultur des Kulturbüros, stellt diese Anzahl an Künstlern und Veranstaltungen natürlich auch einen wirtschaftlichen Beitrag für den Westerwald dar. So entstehen, neben in 2020 beispielsweise 16.000 Euro allein für die Unterbringung der Künstler, für diese Fülle an Veranstaltungen auch Wertschöpfungen für Bühnen-, Licht- und Tontechnik, Werbekosten, Catering und Gastronomie, sowie Personalkosten, die alle in der Region verbleiben.

Für die Verbandsgemeinde ist das Angebot der Felsenkeller Kultur ein „Flaggschiff“, so Fred Jüngerich, und es hat für 2020 bereits seine Segel gehisst. Die letzten Vorbereitungen für die Programmgestaltung werden getroffen, um dann in die endlosen Details der Gesamtorganisation für das Jahr zu starten.

Dass dies alles mit nur 2,5 fest angestellten Personen in der Marktstraße vollbracht wird, mit Martina Wahn als Büroleitung, Ben Brubach als Auszubildender und Helmut Nöllgen als Geschäftsführer, erstaunt Kollegen aus der Kulturszene immer wieder aufs Neue. Alleine die Organisation von einem dreiwöchigen Kulturprojekt wie dem Spiegelzelt würde eigentlich mindestens, die doppelte Höhe an festem Personal verlangen und damit entsprechend den Kostenrahmen auch deutlich nach oben katapultieren.

„Ja man kommt tatsächlich immer wieder an seine Grenzen“, so Nöllgen, aber die Wertschätzung und das Interesse des Publikums gerade auch beim Spiegelzelt, wo dieses Jahr deutlich die 5.000er Zuschauermarke überstiegen werden soll, ist groß und entschädigend.

Neben den bereits feststehenden Sensationen wie Vicky Leandros, Salut Salon oder dem Moka Efti Orchestra laufen aktuell auch Gespräche mit einem weiteren Star. Schauspieler Jan-Josef Liefers mit seiner Band Radio Doria wird als weiteres Highlight das Lineup des Spiegelzelts verstärken.

Bevor das Spiegelzelt in der Zeit vom 29. August bis 20. September seine Pforten öffnet, gibt es aber auch schon einige hoch attraktive Programmpunkte, teils in erstmals bespielten Locations in der Innenstadt, aber auch wie schon so häufig im besonderen Ambiente der Felsenkeller Kultur in der Stadthalle Altenkirchen.

Mit dem Wochenende „Um acht bei Peter“ eröffnet das Kulturbüro im Wohnatelier Peter Schmidt in der Fußgängerzone am 28. Februar die Spielsaison 2020. Dort zu Gast sein werden Katie & the Swing Aces, eine klassische Jazzclub-Kombo aus Köln. Fabrizio Consoli aus Milano, mit seiner musikalischen Melange aus Tango, Latin und Jazz, sowie das Musik-Kabarett die Schöne Mannheims mit Ihrem Programm Hormonyoga.

Danach gibt es am 06. März einen Abstecher in die Unterwelt des Westerwaldes. Folgen Sie den Höhlenforschern der SAH Breitscheid e.V. in die magische Höhlenwelt des Westerwaldes. Ein beeindruckender DIA-Vortrag mit Heimatbezug im Haus Felsenkeller.

Der ehemalige U.S amerikanische GI und AFN-Moderator und aktuelle Darsteller bei der Lindenstrasse Ron Williams kommt am 21. März mit Jörg Seidel in die Stadthalle und präsentiert seinen biografischen Rückblick mit Live-Musik, bewegend und hautnah.

International geht es auch am 03. April weiter, der Iran wird Thema sein bei einem Reisebericht mit DIA-Vortrag im Haus Felsenkeller. Bereits zum 9. Mal lockt die Akkordeonale 2020 das Publikum zu einem außergewöhnlichen Hörgenuss quer durch sämtliche Kulturen und Stilarten in die Kreisstadt, am 20.04 in der Stadthalle Altenkirchen.

La Signora – Carmela de Feo sorgte im Spiegelzelt 2018 bei den Landfrauen für einen Riesenspaß. Nun beehrt sie uns mit ihrem neuen Programm wieder, am 25. April in der Stadthalle.

Vom 1. bis 3. Mai wird es besonders. Denn dann wird die Michelbacher Mühle in ihrer 150jährigen Geschichte erstmals überhaupt Kulturveranstaltungen erleben. Den Beginn macht dort am 01. März der Drei-???-Sprecher Jens Wawrczeck mit seiner szenischen Lesung der Hitchcock-Klassikers „Marnie“. Weiter geht es am 02. März mit einem Heimatabend mit deutschem Volkslied, Geschichtenerzähler, Kulinarischem und mehr. Den Abschuss des ersten „Mühlenrauschens“ bildet dann das World Music a cappella Ensemble Aquabella mit dem Programm „Heimatlose Lieder“.

Zum Abschluss des 1. Halbjahres am 09. Mai in der Stadthalle Altenkirchen feiern die Krautrock-Pioniere von Guru Guru dann noch ihr 50jähriges.

Tickets erhalten Sie im Kulturbüro, Marktstr. 30 in Altenkirchen, Tel.: 02681 7118 und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, sowie im Internet unter www.kultur-felsenkeller.de. Natürlich läuft auch der Vorverkauf für die zahlreichen Spiegelzeltveranstaltungen bereits auf Hochtouren:

29.08.2020 Open-Air-Kino

30.08.2020 SahneMixx – Udo Jürgens Tribute-Show

31.08.2020 Jan-Josef Liefers & Radio Doria

01.09.2020 Torsten Sträter / Ausverkauft!

02.09.2020 The Petit Fours Burlesque Show

03.09.2020 Vicky Leandros: „Das Leben und ich“

05.09.2020 P/op Kölsch mit Stefan Knittler und Band

06.09.2020 Moka Efti Orchestra aus der Serie Babylon Berlin

08.09.2020 Die Magier 3.0, Comedy-Magic-Show

10.09.2020 Pop-Dinner mit SWR1 Musikexperte Werner Köhler mit 3-Gänge-Menü

12.09.2020 Variété de Victoria – Variété pour le cœur mit 3-Gänge-Menü

14.09.2020 Denis Wittberg & seine Schellack Solisten

15.09.2020 Frontm3n „Up Close“

16.09.2020 Tango Azul – 12 Personen Tangoshow / In Planung!

17.09.2020 Die Physikanten – Die Große Physikanten-Show

18.09.2020 Salut Salon „Die Magie der Träume“

19.09.2020 Tango Azul – 12 Personen Tango Show

20.09.2020 Respect – Aretha Franklin-Tribute-Show

Sowie morgendliche Veranstaltungen für Schulen und Kindergärten. Es gibt noch freie Termine für persönliche oder Firmenfeiern im Spiegelzelt. Nähere Informationen unter www.spiegelzelt-altenkirchen-westerwald.de.