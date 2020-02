Veröffentlicht am 20. Februar 2020 von wwa

BETZDORF – Besitzer von Funkfernbedienungsschlüssel gesucht – Am Montag, 03. Februar 2020, wurde gegen 18:30 Uhr in Betzdorf in der Weiherstraße, Höhe Nr. 48, ein Schlüsselbund mit Funkfernbedienung gefunden. Dieser konnte bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden. Der Verlierer wird gebeten, sich mit der Polizei Betzdorf Telefon: 02741/926-0 in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei