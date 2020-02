Veröffentlicht am 20. Februar 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN-NEITERSEN – „Kinovorstellung für KiTas“ – Das Netzwerk Vielfalt und Demokratie hatte im Jahr 2019 einen Kunstwettbewerb für Kinder unter dem Motto „Unsere schöne bunte Welt“ ausgeschrieben. Nach der Prämierung der Sieger im September letzten Jahres wurde nun mit ein wenig Verspätung ein ganz besonderer Trostpreis für die platzierten Teilnehmer am Wettbewerb von den Organisatoren ausgegeben. In der Wied-Scala in Neitersen wurde der Film „Der kleine Rabe Socke – Suche nach dem verlorenen Schatz“ gezeigt, der für die Altersgruppe der KiTa-Kinder besonders geeignet ist. Die Kinder hatten viel Spaß an der Vorstellung und freuten sich über die vergnügliche Zeit. Leider spielte „Sabine“ ein klein wenig den Spielverderber, da einige KiTas wegen des Sturms an der Veranstaltung nicht teilnehmen konnten. Den anderen Kindern war die Freude allerdings bestens anzusehen.