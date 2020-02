Veröffentlicht am 20. Februar 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Karneval in der Kreisverwaltung Altenkirchen – Hier wird gefeiert, bis der Arzt kommt – „Feiern auf Rezept“ gab es in diesem Jahr bei der Kreisverwaltung Altenkirchen. Unter dem Motto „Notruf 810 – Feiern bis der Arzt kommt“ stürmten die Möhnen der Kreisverwaltung Altenkirchen pünktlich um 11.11 Uhr das Chefarztzimmer von Landrat Dr. Peter Enders. Nach einer kleinen Stärkung wurde bereits das Können des Chefarztes und weiterer Oberärzte bei einer heiklen Stofftieroperation unter erschwerten Bedingungen getestet.

Gegen Mittag trafen dann Polizisten, Feuerwehrmänner und weitere männliche Patienten und Ärzte im geschmückten Wilhelm-Boden-Saal ein, um gemeinsam zu feiern. Neben praktischen Erste-Hilfe-Übungen wurde auch das medizinische Fachwissen der anwesenden Ärztinnen und Ärzte auf den Prüfstand gestellt. Auch der Westerwälder Wirbelwind Carmen Neuls durfte selbstverständlich nicht fehlen, sie zog mit ihrem Vortrag alle in ihren Bann. Ein weiteres Highlight war wieder einmal die eigene Tanzgruppe der Kreisverwaltung, deren Operateure wie auch in der Vergangenheit erneut durch einige Krankenschwestern unterstützt wurden. Auch in diesem Jahr konnten sie den Saal nicht ohne eine Zugabe verlassen.

Weiterhin besuchten auch die Schöneberger Bordsteinschwalben, die Showtanzgruppe „In Motion “ aus Ingelbach sowie die KG Altenkirchen mit Prinz Christian I: die Notrufzentrale „Kreisverwaltung“, um ausgiebig zu „feiern, bis der Arzt kommt“. Organisiert wurde die Feier von den Obermöhnen Geesche Brenncke, Angela Grau und Anne Becher.

Foto: Landrat Dr. Peter Enders wurde im Kreishaus entmachtet von (von links) Geesche Brenncke, Angela Grau und Anne Becher. (Fotos: Kreisverwaltung)