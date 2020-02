Veröffentlicht am 19. Februar 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Vernissage am Aschermittwoch – Mit einer Vernissage mit Informationen, Austausch, Kunst und Musik starten am Aschermittwoch, 26. Februar, 17 Uhr, im „Haus des Abschieds/Bestattungen Spahr, Koblenzer Straße die Themenwochen „Was bleibt.“ Der Erwachsenenbildungsausschuss des Evangelische Kirchenkreises Altenkirchen hat neben einer Ausstellung, vom 26. Februar bis 18. März im Bestattungshaus Spahr und vom 19. März bis 9. April in der Ökumenischen Stadtbücherei Betzdorf, rund 40 verschiedene Veranstaltungen im gesamten Kreis Altenkirchen zusammengetragen.

Die Ausstellung lädt dazu ein, sich mit elementaren Fragestellungen des dritten Lebensabschnittes auseinanderzusetzen. Sie zeigt auf Schautafeln mit passenden Exponaten, woran sich Menschen erinnern, wenn sie auf ihr Leben zurückblicken – und was von ihnen bleibt. Ergänzend sind die Besucher in einer Mitmach-Aktion eingeladen, sich auf einer Tafel persönlich zu äußern. Eine Kunstausstellung mit Werken regionaler Künstler zum Thema gesellt sich in Altenkirchen zur Ausstellung „Was bleibt.“

Das Programmheft umfasst zusätzlich ganz verschiedene Angebote, für alle Altersstufen und Lebensphasen: Diskussions- und Gesprächsrunden, Liederabende/Konzerte, Schauspiel, Kinofilme, aber auch „Steingeschichten“, Bücherausstellungen, Infoabende (z.B. zu Patientenverfügungen, zum Wandel in der Bestattungskultur u.a.), Gottesdienste und Andachten in verschiedensten Formaten, Veranstaltungen mit Kindern oder Schülergruppen, eine Wanderung für Trauernde und vieles mehr.

Bei der Vernissage gibt es als besonderen Hingucker einen Video-Clip. Hierin erzählen (bekannte) Menschen der Region ihre Gedanken zu „was bleibt.“ PES.