KIRCHEN – Da wurde die Straße plötzlich zu schmal

Veröffentlicht am 19. Februar 2020 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall in Kirchen – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, 18. Februar 2020, in Kirchen entstand circa 2.000 Euro Sachschaden. Eine 42jährige Frau befuhr mit einem Pkw die Hauptstraße aus Richtung Herkersdorf kommend in Richtung Ortsmitte. Vor ihr sei ein weiterer Pkw gefahren. Die Frau fuhr trotz Gegenverkehr an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbei. Die 22jährige Fahrerin des entgegenkommenden Pkw musste nach rechts auf den Gehweg ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß der sich begegnenden Fahrzeuge. Quelle: Polizei