Veröffentlicht am 19. Februar 2020 von wwa

DAADEN – Sachbeschädigung an öffentlicher Toilette in Daaden – Unbekannter Täter beschädigten einen elektrischen Händetrocker in der öffentlichen Herrentoilette des Bürgerhauses Daaden, Im Schützenhof. Der Trockner wurde mit Gewalt aus der Wand gerissen. Die Tatzeit lag am Samstag, 15. Februar 2020, in der Zeit von 09:00 bis 18:30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen. Quelle: Polizei