19. Februar 2020

SELTERS – Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti im Stadtgebiet Selters – Im Zeitraum vom 07. Februar, 16.00 Uhr bis 10. Februar 2020, 10.00 Uhr, kam es zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti in Selters. So wurde eine Garagenwand in der Neustraße mit einem schwarzen Eddingstift sowie einem roten Farbstift bemalt. Weiterhin wurde an einem im Hammermühler Weg abgestellten Lkw der Aufbau auf der rechten Seite im unteren Bereich mit einem schwarzen Eddingstift bemalt. Auch an weiteren Örtlichkeiten im Stadtgebiet konnten solche Sachbeschädigungen in Form von Graffiti festgestellt werden. Fahrradständer an der VG-Verwaltung, Plakatständer der Stadt Selters im Bereich Bahnhofstraße/Luisenstraße, Stromkasten in der Bahnhofstraße in der Nähe der Freien Tankstelle, Stromkasten an der Sparkasse Westerwald-Sieg in der Bahnhofstraße, Verkehrszeichen Radfahrweg am Restaurant Nova. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise auf den oder die Tatverdächtigen geben? Quelle: Polizei