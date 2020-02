Veröffentlicht am 19. Februar 2020 von wwa

WISSEN – Frauenkarneval der katholischen Frauengemeinschaft Wissen – Sollte nach 55 Jahren wirklich Schluss sein? So lange feiert die Katholische Frauengemeinschaft Wissen nämlich Karneval im Pfarrheim. Aber nun droht der Nachwuchs auszugehen. „Und wenn sich dies nicht ändert, waren die drei Sitzungen auch die letzten“, so Helga Muders, die bis zum Schluss für einen reibungslosen Ablauf gesorgt hat. Die Damen drehten noch einmal richtig auf und schraubten die Stimmung immer mehr in die Höhe. Jeder

der gut zwölf Programmpunkte besaß seinen eigenen Charme und löste wahre Beifallsstürme aus. Sigrun Ortheil, Berni Leidig, Ursula Behner, Conny Reifenrath und Helga Muders beispielsweise begeisterten als „Alleingebliebene“.

Steppi Müller gab gekonnt ein flottes Tanzmariechen. Angela Nilius fragte: „Wie wär`s mit einem Tango?“ Dieses Stück mit den vier rosaroten Schweinchen war dann einer der Höhepunkte im Frauenkarneval. Auch die drei „Waldmännchen“ oder „Opa un et Mariechen“ fanden großen Zuspruch. Im Schlussbild gab es eine Extravorstellung der Spitzenklasse. Die Damen schwebten in Kostümen des venezianischen Karnevals durch den Saal; da blieb so mancher Mund offen.

Auf der Bühne drehte man sich elegant, umschwärmt von einem vornehmen Jüngling. Auf dem Markusplatz hat sich vermutlich so ähnlich abgespielt. Kapellmeister Christoph Becker steuerte ein nagelneues Lied bei. Auch „Danny & Nicky“ sorgten mit ihren Klängen für gute Laune. Aber auch der Sitzungsmarathon musste einmal zu Ende gehen. Angela Nilius bedankte sich unter einem Riesenapplaus bei Helga Muders: „Du bist einmalig. Alle werden Dich vermissen!“.