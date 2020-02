Veröffentlicht am 19. Februar 2020 von wwa

HÜMMERICH – Naturpark Westerwald stellt abwechslungsreichen Jahreskalender rund um das Thema Natur vor – Der rund 470 km² große Naturpark Rhein-Westerwald liegt rechtsrheinisch im Norden des Bundeslandes Rheinland-Pfalz zwischen Neuwied und Unkel und reicht vom Rhein bis in die waldreichen Gegend zwischen Sieg und Wied. lässt der Neuwieder Landrat Hallerbach in seiner Begrüßungsrede in der Westerwaldgemeinde Hümmerich wissen. Zusammen mit der ersten Vorsitzenden Fürstin Isabelle zu Wied und Geschäftsführerin: Dipl.-Ing. (FH) Irmgard Schröer hatten sie ins dortige Landhaus Fernblick eingeladen, um den diesjährigen Veranstaltungskalender vorzustellen. Sowohl die Fürstin wie auch der Landrat dankten allen Mitstreitern für die geleistete Arbeit, die in dem 50 Seitigen Programmheft mit über 250 Veranstaltungen zwischen Januar und Dezember steckt. Ziel ist es, so waren sich die Vorsitzenden einig, die Natur für Menschen jeden Alters wieder erlebbar zu machen. Respekt vor Pflanzen und Tieren neu zu überdenken und sich um Nachhaltigkeit der Ressourcen zu sorgen. Seit über 50 Jahren besteht der Naturpark Rhein-Westerwald. Er ist einer der ältesten Naturparks in Deutschland. Zwischen Entdeckertouren, Kräuterexpeditionen und Waldbaden. haben 50 Kooperationspartner für Wanderer, Familien und Schüler und Pensionisten ein tolles Jahresprogramm mit dem Namen „Der Natur auf der Spur“ zusammengestellt. Das bebilderte Nachschlagewerk ist kostenlos in den Gemeindeverwaltungen im Kreis Neuwied und dem Nachbarkreis Altenkirchen bei Sparkassen und Forstverwaltung und in der Geschäftsstelle des Naturparks in Neuwied erhältlich. Darüber hinaus sind alle Veranstaltungen auf der Homepage des Naturparks Rhein Westerwald e.V. (www.naturpark -rhein -westerwald .de) im Kalender übersichtlich dargestellt und können als pdf Datei heruntergeladen werden. (mabe) Fotos: Marlies Becker