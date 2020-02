Veröffentlicht am 19. Februar 2020 von wwa

HARSCHBACH – Gebäudebrand in Harschbach löst Großeinsatz aus – Am Dienstagabend, 18. Februar 2020, kurz vor 23 Uhr schrillten die Melder bei den Feuerwehrleuten der Einheiten Dierdorf, Puderbach und Raubach. Die Leitstelle Montabaur meldete einen Gebäudebrand mit Menschrettung im Mühlenweg in Harschbach. Beim Eintreffen der ersten Kräfte waren deutliche Flammen im Dachgeschoß zu sehen. Die alleinige Bewohnerin hatte sich selbst aus dem Haus gerettet und stand bei Nachbarn.

Schnell wurde die Wasserversorgung aufgebaut und Löschangriffe von innen und außen über ein Garagendach gestartet. Die Drehleiter aus Dierdorf wurde in Stellung gebracht, was aufgrund diverser Leitungen über der Straße und dem Haus nicht ganz einfach war. Das Feuer konnte von innen und durch das große Fenster über der Garage, dessen Glas durch die Hitze zu Bruch gegangen war, gelöscht werden. Dadurch blieb die Dacheindeckung des Fertighauses unbeschädigt.

Durch das beherzte Eingreifen konnte der Brand im Wesentlichen auf den einen Raum im Dachgeschoß, dort wo das Feuer ausgebrochen war, begrenzt werden. Durch die starke Rauchentwicklung wurden jedoch auch die Nachbarräume in Mitleidenschaft gezogen. Das Haus ist derzeit vorläufig nicht bewohnbar. Die Ortsbürgermeisterin Friederike Becker und Verbandsbürgermeister Mendel waren vor Ort. Sie sorgten mit dafür, dass die Dame unterkam.

Die Untersuchungen zur Brandursache werden von der Polizei bei Tagesanbruch geführt werden. Im Einsatz waren insgesamt 61 Kräfte der Feuerwehren, der Regelrettungsdienst des DRK und ein First Responder der Verbandsgemeinde Puderbach. Der Rettungsdienst wurde zeitnah durch sieben Kräfte der SEG-Bereitschaft Dierdorf abgelöst. Verletzt wurde niemand.

Nach gut einer Stunde konnten die ersten Kräfte aus dem Einsatz herausgelöst werden. Gegen 1 Uhr in der Frühe war der Einsatz vor Ort beendet. In den Gerätehäusern musste dann noch die Reinigung der Gerätschaften durchgeführt werden.

Für die Feuerwehr Puderbach war es der zweite Einsatz an diesem Tag. Am Nachmittag waren die Kräfte bereits zu einem Mülltonnenbrand nach Puderbach in den Ackerweg gerufen worden. Fotos: Feuerwehr VG Puderbach