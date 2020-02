Veröffentlicht am 18. Februar 2020 von wwa

LINZ am RHEIN – Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt – Am Dienstagnachmittag, 18. Februar 2020, gegen circa 16:30 Uhr wollten Beamte der Polizeiinspektion Linz am Rhein einen Rollerfahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Der Rollerfahrer versuchte sich der Kontrolle jedoch durch Flucht zu entziehen und flüchtete entgegen einer Einbahnstraße. Darüber hinaus missachtete er noch mehrfach vorhandene Vorfahrtsregeln, ohne dass es jedoch zu einem Unfall kam.

Auf Anhaltezeichen und Martinshorn wurde nicht reagiert, so dass die Beamten den Rollerfahrer in einem taktisch günstigen Moment mit dem Streifenwagen blockieren konnten. Der 13jährige Fahrer wurde zur Dienststelle sistiert und im Anschluss seinen Eltern übergeben.

Die Polizei Linz am Rhein sucht nun Zeugen des Vorfalls, insbesondere im Bereich Am Sändchen, Asbacher Straße und Breite Straße die entweder selbst gefährdet wurden, oder sachdienliche Hinweise geben können. Quelle: Polizei