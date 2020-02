Veröffentlicht am 18. Februar 2020 von wwa

KOBLENZ – Fußgänger verstirbt nach Unfall in Koblenz – Bei einem schweren Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag, 18. Februar 2020, gegen 14.15 Uhr auf der Bundesstraße 9 in Koblenz ereignete, hat ein 77 Jahre alter Fußgänger sein Leben verloren. Der Mann hatte zuvor die B 9, kurz vor der SB-Tankstelle betreten, um diese in Richtung Cusanusstraße zu überqueren. Hierbei wurde er von einem Pkw erfasst, der die B 9, aus Richtung Stadtmitte kommend, in Richtung Boppard befuhr. Der Pkw-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte aber den Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr verhindern. Mit schwersten Kopfverletzungen wurde der Fußgänger in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert, wo er nach erfolgloser Reanimation seinen Verletzungen erlag. Quelle: Polizei