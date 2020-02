Veröffentlicht am 18. Februar 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN-BETZDORF – Brancheninitiative Metall: Lenkungsgruppe besuchte AVX Interconnect Europe GmbH – Seit mittlerweile 15 Jahren betreut die Wirtschaftsförderung des Kreises Altenkirchen das Unternehmensnetzwerk Brancheninitiative Metall im Landkreis. Impulsgeber für Projekte und Themen ist eine Lenkungsgruppe, der acht Unternehmen, das Technologie-Institut für Metall & Engineering (TIME) und die Universität Siegen angehören.

Eines der Mitgliedsunternehmen ist die AVX Interconnect Europe GmbH, die seit 1988 ihren Sitz in Betzdorf hat. Hier sind rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. Das Unternehmen ist spezialisiert auf hochkomplexe, kundenspezifische Steckverbindungen, die hauptsächlich für die Automobilindustrie gefertigt werden, es gehört zum Konzern AVX Corporation mit Sitz in den USA.

Netzwerk-Mitglied Dr. Nikolaus Kudlik, Prokurist und technischer Leiter der AVX Interconnect Europe GmbH, führte die Unternehmer durch die Produktion. Zuvor besprach die Gruppe unter der Moderation von Lars Kober, Leiter der Wirtschaftsförderung, Themen wie steuerliche Forschungsförderung, Förderprogramme für Unternehmen, Breitband-Ausbau und den Einsatz der 5G-Technologie in Unternehmen. Des Weiteren wurden die Themenschwerpunkte für die nächsten beiden Metallforen festgelegt. Hier möchte man die heimischen Unternehmen branchenübergreifend über Fördermöglichkeiten im Bereich der Energieeffizienz und den Einsatz der 5G-Technologie informieren.

Foto: Unter der Federführung der Wirtschaftsförderung des Kreises Altenkirchen traf sich das Unternehmernetzwerk dieses Mal bei der AVX Interconnect Europe GmbH in Betzdorf. Hier sind rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Foto: Wirtschaftsförderung/Kreisverwaltung