Veröffentlicht am 18. Februar 2020 von wwa

SCHEUERFELD – Trunkenheit im Straßenverkehr in Scheuerfeld – Am späten Montagabend, 17. Februar 2020, wurde ein 64jähriger Pkw-Fahrer in der Brucher Straße zur Verkehrskontrolle angehalten. Er stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Quelle: Polizei