Veröffentlicht am 18. Februar 2020 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Verkehrsunfall in Niederfischbach – Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag, 17. Februar 2020, in Niederfischbach entstand circa 2.500 Euro Sachschaden. Ein Unfallbeteiligter stand leicht unter Alkoholeinfluss. Eine 60jährige Frau befuhr mit einem Pkw die Fillbachstraße um nach links in die Konrad-Adenauer-Straße einzubiegen. Beim Einbiegen missachtete sie die Vorfahrt eines 58jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades, der die Konrad-Adenauer-Straße aus Richtung Kirchen kommend befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der Sachschaden entstand. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Kradfahrer leicht unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Quelle: Polizei