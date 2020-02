Veröffentlicht am 17. Februar 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – 22jähriger Fußgänger auf Fußgängerüberweg angefahren und schwer verletzt – Am Sonntagabend, 16. Februar 2020, gegen 19.15 Uhr erfasste ein 75jähriger Fahrzeugführer in Altenkirche, Kölner Straße einen 22jährigen Fußgänger, der in Höhe Kölner Straße 6 den Fußgängerweg überquerte. Hierbei wurde er schwerverletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Altenkirchen gebracht. Die Schadenshöhe am Fahrzeug beziffert die Polizei mit circa 1.000 Euro. Quelle Polizei