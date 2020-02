Veröffentlicht am 17. Februar 2020 von wwa

OBERLAHR – Veilchendienstagsumzug der KG Oberlahr – Verkehrsregelnde Informationen – Traditionell findet am Karnevalsdienstag, 25. Februar 2020, in Oberlahr der Veilchendienstagsumzug statt. Hieraus ergeben sich folgende verkehrsregelnde Anordnungen: In der Zeit des Umzugs, Beginn: 14.11 Uhr, ist eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt (Oberlahr/Hauptstraße L 269) für den kompletten Verkehr gesperrt. Für einen reibungslosen Ablauf werden die Durchfahrten bereits ab 13.45 Uhr gesperrt.