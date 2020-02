HÖVELS – Schrottdiebstahl in Hövels – Täter gefasst

Veröffentlicht am 17. Februar 2020 von wwa

HÖVELS – Schrottdiebstahl in Hövels – Am Sonntag, 16. Februar 2020, gegen 13:35 Uhr, meldete ein 73jähriger Mann den Diebstahl von Fassringen (Metallschrott) von einem Lagerplatz. Flüchtig sei ein älterer weißer Lieferwagen mit vermutlich ausländischen Kennzeichen. Das verdächtige Fahrzeug konnte kurze Zeit später in Wissen angetroffen und überprüft werden. In dem Lieferwagen befanden drei rumänische Schrottsammler im Alter von 28, 31 und 32 Jahren. Neben den entwendeten Fassringen hatten die Männer weiteren Metall- und Elektroschrott im Fahrzeug geladen. Die Fassringe wurden wieder an den Geschädigten übergeben; der übrige Metall- und Elektroschrott auf dem Gelände des Bauhofs Wissen entladen. Die Polizeiwache Wissen ermittelt nun wegen Diebstahls gegen die drei Männer. Quelle: Polizei