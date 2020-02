Veröffentlicht am 17. Februar 2020 von wwa

SCHLADERN – Karnevalsgesellschaft Schladern 1900 mit „Platzkonzert“ – Frühschoppen am Wasserfall – EINTRITT FREI – Nach Tanztreffen und dem Sitzungsreigen findet am Karnevalssonntag, 23. Februar 2020, ab 11:11 Uhr das traditionelle Platzkonzert der KG Schladern statt. Erstmalig findet die Veranstaltung auf dem Vorplatz vor der Kulturhalle kabelmetal in Windeck-Schladern statt. Der Eintritt ist wie immer frei und für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Zu kalten und heißen Getränken (je nach Witterung) gibt es wieder Bratwurst erstmalig Berliner.

Neben den Tanzgruppen der KG Schladern erwarten Sie u. a. die KG Dattenfeld mit Kinderprinzenpaar (Prinzessin Jule I. und Prinz Finn II.) mit Gefolge und Tanzgruppen. Weiterhin lassen es sich Prinz Christoph I. und Prinzessin Yvonne I. von der KG Herchen nicht nehmen ihre Aufwartung mit ihrem Gefolge zu machen. Es erwartet die Besucher ein kurzweiliges Programm zum Mitschunkeln und Mitsingen.

Auch bei schlechter Witterung brauchen die Gäste nicht auf ausgelassene Karnevalsstimmung zu verzichten. Das Programm wird in diesem Fall spontan in die Halle kabelmetal verlegt, die Bewirtung erfolgt dennoch durch die KG Schladern. Am Nachmittag geht es nahtlos weiter mit der kabelmetal-Karnevalsparty. Infos unter www.kg-schladern.de und unter www.kabelmetal.de