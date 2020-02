Veröffentlicht am 13. Februar 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Workshop „Singen tut gut – Stimmbildung für jeden“ – Ein Nachmittag zum Genießen und Aufatmen –Am Samstag, dem 29. Februar, bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) in Altenkirchen erstmalig den Workshop „Singen tut gut – Stimmbildung für jeden“ an. Singen macht bekanntlich nicht nur Spaß, sondern löst auch Spannungen und Blockaden und harmonisiert den ganzen Menschen. Die Kreisvolkshochschule lädt alle Interessenten ein, mit der Stimmpädagogin und Singleiterin Cordelia Geitler auf Entdeckungsreise zur eigenen Stimme zu gehen und sich mit Gleichgesinnten in einer entspannten Atmosphäre von einer ganz neuen Seite kennen zu lernen.

Vorkenntnisse oder besondere Begabungen sind nicht erforderlich. Jeder ist willkommen, der Lust und Freude hat, zu singen. „Den Dusch- oder Autosängern fehlen oft nur der Mut und die eigene richtige Einschätzung, um die Stimme auch vor anderen zu erheben. Die Schwerpunkte liegen hierbei auf der Körperwahrnehmung und der Klangentwicklung“, heißt es in der Ankündigung der KVHS.

Die Teilnahme am Kurs in der Zeit von 14 bis 18 Uhr kostet 35 Euro. Weitere Informationen oder Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812213, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.