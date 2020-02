MAINZ – Sachstand der Quarantäne-Situation

Veröffentlicht am 13. Februar 2020 von wwa

MAINZ – Zum aktuellen Sachstand der Quarantäne-Situation teilt das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium mit: Die letzten Tage der Rückkehrerinnen und Rückkehrer in der Quarantäne in der Südpfalz-Kaserne in Germersheim haben begonnen. Allen geht es weiterhin gut. Alle Beteiligten bereiten sich darauf vor, die Rückkehrerinnen und Rückkehrer am Sonntag beruhigt zur Weiterreise an ihren Zielort zu entlassen.

Die Aufhebung der Quarantäne ist für Sonntag vorgesehen. Zuvor findet eine ärztliche Untersuchung in der Kaserne statt. Ergänzt wird diese durch eine weitere Laboruntersuchung aller Rückkehrerinnen und Rückkehrer sowie der Helferinnen und Helfer im Quarantänebereich auf das neue Coronavirus, die am morgigen Freitag durchgeführt wird. Sofern alle Untersuchungsergebnisse keine Auffälligkeiten zeigen, wird die Quarantäne am Sonntag aufgehoben. Im Anschluss erhalten alle ein Gesundheitszeugnis, das bescheinigt, dass über den gesamten Zeitraum der Quarantäne keine Infektion mit dem neuen Coronavirus nachgewiesen werden konnte.

Am morgigen Freitag sollen alle Rückkehrerinnen und Rückkehrer über den geplanten Ablauf der Entlassung informiert werden.