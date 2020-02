Veröffentlicht am 13. Februar 2020 von wwa

HACHENBURG – Küchenbrand in Hachenburg – eine Person verletzt – Mittwochabend, 12. Februar 2020, gegen 18:30 Uhr wurde ein Küchenbrand in der Graf-Heinrich-Straße in Hachenburg gemeldet. Ersten Ermittlungen ergaben, dass ein 50jähriger Mann einen Topf mit Fett auf der angestellten Herdplatte unbeaufsichtigt stehen lies und sich kurze Zeit später das Fett entzündete. Beim Versuch den Brand eigenständig zu löschen verletzte der Mann. Der Brand konnte letztlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei