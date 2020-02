Veröffentlicht am 13. Februar 2020 von wwa

BRACHBACH – Diebstahl von Kfz-Kennzeichen in Brachbach – Unbekannte Täter entwendeten von einem Mercedes Benz beide Kennzeichenschilder. Der Pkw war am Mittwoch, 12. Februar 2020, in der Industriestraße im Bereich des Wendehammers geparkt. Hinweise nimmt die Polizei Betzdorf unter 02741/9260 entgegen. Quelle: Polizei