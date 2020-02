Veröffentlicht am 13. Februar 2020 von wwa

MUDERSBACH – Auffahrunfall in Mudersbach – eine Person verletzt – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag, 12. Februar 2020, in Mudersbach wurde eine 40jährige Frau verletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf circa 3.000 Euro geschätzt. Die Frau hatte mit ihrem Pkw die Kölner Straße in Richtung Kirchen befahren. Bei stauendem Verkehr musste sie ihren Pkw abbremsen. Ein nachfolgender 47jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw auf. Quelle: Polizei