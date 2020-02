Veröffentlicht am 12. Februar 2020 von wwa

DAADEN – Arbeitskreis Kultur/Stadt Daaden veranstaltet Flohmarkt von Privat für Privat – Zum 3. Mal veranstaltet der Arbeitskreis Kultur/Stadt Daaden am Samstag, 4. April 2020, einen Flohmarkt von Privat für Privat.

Das Bürgerhaus Daaden mit großem Saal und den Foyers sowie der Bereich Schützenhof stehen zur Verfügung. Innen können 36 Stände vergeben werden, die Tische dort werden vom Veranstalter gestellt. Für den Außenbereich steht der Schützenhof zur Verfügung, dort müssen eigene Tische mitgebracht werden.

Das bewährte Team des Arbeitskreises wird auch einen Getränke- und Würstchenverkauf im Bürgerhaus anbieten.

Die Stände werden nur an Privatleute vergeben. Professionelle Händler sind nicht zugelassen. Es darf keine Neuware verkauft werden. Standgebühr innen 20 Euro, außen für drei Meter 15 Euro. Die Standgebühren und der Reinerlös aus Getränke- und Würstchenverkauf werden an das Jugendzentrum Daaden gespendet. Die Verkaufszeiten sind am Samstag, 4. April 2020, von 10 bis 15 Uhr. Der Aufbau der Verkäufer kann ab 9 Uhr erfolgen.

Anmeldungen ab sofort nur telefonisch bei Tatjana Haubrich Daaden 02743/3598 nur Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr.