Veröffentlicht am 12. Februar 2020 von wwa

REGION – Kulturpreis Westerwald: Bewerbungsfrist läuft – Aktuell läuft wieder die Bewerbungsfrist für den Kulturpreis Westerwald. Der mit 3.000 Euro dotierte Preis wird alle zwei Jahre von den sieben Service-Clubs des Westerwalds verliehen und fördert damit in besonderer Weise das Kunst- und Kulturengagement in der Region.

Zur Bewerbung aufgerufen sind alle, die mit ihrem Projekt, ihrer Aktivität oder Initiative das kulturelle Leben im Westerwald erweitern und bereichern. Die Bewerbung sollte darstellen, was das jeweilige Projekt auszeichnet, wie es in Verbindung zum Westerwald steht, weshalb es den Kulturpreis verdient und wie das Preisgeld verwendet wird.

Bewerbungen an: Dr. Ulrike Fuchs, Steinbrücksmühle in 56457 Westerburg oder per E-Mail an info@kulturpreis-westerwald.de. Die Ausschreibungsbedingungen im Detail finden Sie unter: www.kulturpreis-westerwald.de Die Bewerbungsfrist endet am 30. April 2020.