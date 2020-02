Veröffentlicht am 12. Februar 2020 von wwa

LINZ – Einladung zur Jahreshauptversammlung des Freundeskreis Linz-Pornic e.V. – Am Freitag, 6. März 2020, um 19:00 Uhr findet die Jahreshauptversammlung des Freundeskreis Linz-Pornic e.V statt. Hierzu sind auch interessierte Nichtmitglieder herzlich eingeladen. Ort der Veranstaltung ist die Cafeteria der Senioren-Residenz St. Antonius, Am Konvikt 6-8, Linz am Rhein.

Auf dem Programm der Mitgliederversammlung stehen neben den Wahlen zum neuen Vorstand des Vereins u.a. auch eine Vorstellung der geplanten Aktivitäten für das Jahr 2020 wie bspw. eine Käse- und Weinverkostung, die im Frühling kommende Eröffnung der Boule-Saison, gemeinsame Wanderungen, Restaurantbesuche, der regelmäßig stattfindende Stammtisch des Vereins und der Höhepunkt des Jahres 2020 – der gemeinsame Besuch bei den französischen Freunden in der Partnerstadt Pornic am Atlantik. Auch kann man sich an dem Abend über die regelmäßig stattfindenden Kreise informieren: den Französischen Konversationskreis, den Französischen Dinnerkreis und den Französischen Filmkreis.

Nach dem offiziellen Teil klingt die Mitgliederversammlung mit einem gemütlichen Beisammensein bei einem kleinen Imbiss mit Getränken aus. Hier können auch die interessierten Nichtmitglieder im persönlichen Gespräch die Vereinsmitglieder näher kennenlernen und sich weiter informieren. Der Kostenbeitrag für den Imbiss beträgt 5 €.

Die Anmeldefrist für die Veranstaltung des Vereins ist der 21. Februar 2020. Als Anmeldung gilt die Einzahlung des Kostenbeitrags in Höhe von 5 € für den Imbiss auf das Konto des Freundeskreises Linz-Pornic e.V. bei der Sparkasse Neuwied/Linz; IBAN DE05 574 501 20 0000 1832 44

(Betreff: Mitgliederversammlung 2020 <Name(n)>). Die Teilnahme an der Jahreshauptversammlung selbst ist kostenlos.

Zum Verein Freundeskreis Linz-Pornic e.V.: Der Freundeskreis Linz-Pornic e.V. engagiert sich seit über 25 Jahren im Rahmen der Städtepartnerschaft der Stadt Linz am Rhein mit der französischen Stadt Pornic für Austausch und Völkerverständigung. Pornic ist ein hübscher kleiner Badort am Atlantik in der Nähe der Mündung der Loire.

Der Verein ist offen für neue Mitglieder. Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft beträgt 15 Euro.

Bei Interesse an den Aktivitäten des Freundeskreises Linz-Pornic e.V. können die Leserinnen und Leser sich gerne per E-Mail informieren unter vorstand@linz-pornic.eu.