12. Februar 2020

WINDHAGEN – Verkehrsunfallflucht in Windhagen – Im Zeitraum von Dienstag, 11. Februar 2020, 06:00 bis 17:30 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß geparkter Ford Fiesta in der Oberwindhagener Straße in Windhagen durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Spurenlage nach zu urteilen beschädigte der Unfallverursacher beim Vorbeifahren das Fahrzeugheck der Fahrerseite.

Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Person und die Art der Beteiligung zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei