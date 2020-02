Veröffentlicht am 11. Februar 2020 von wwa

MÜSCHENBACH – Verkehrsunfallflucht in Müschenbach auf der B 414 mit Holz-LKW – Am Montagvormittag, 10. Februar 2020, gegen 11:05 Uhr kam es auf der B 414 in Müschenbach, Höhe der Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Es kam zu einer Berührung zwischen einem PKW und einem in Richtung Kroppach fahrenden Sattelzug, der mit Baumstämmen beladen war. Der LKW, der entweder mit seiner Ladung oder seinem Fahrzeug den linken Außenspiegel des in Richtung Hachenburg fahrenden PKW berührte, fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugenhinweise, insbesondere auf den mit Holzstämmen beladenen LKW, werden bei der Polizeiinspektion Hachenburg oder jeder anderen Dienststelle gerne entgegengenommen. Quelle: Polizei